Мэрия Москвы объявила о начале переселения первых домов по программе реновации

В Москве началось переселение первых домов по программе реновации. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин объявил, что 9 февраля жильцы получат первые ордера на осмотр новых квартир.

Первым новым домом, адаптированным под реновацию, стала 18-тиэтажка на 5-й Парковой улице. Туда должны переехать жильцы домов 3 и 5 по соседней улице Константина Федина — они живут в 300 метрах от нового дома.

5-я Парковая улица, дом 62Б Дмитрий Серебряков / ТАСС

При этом Левкин заметил, что в сносимых старых домах 160 квартир, а в новом — 340. Кого будут переселять в остальные квартиры, он не уточнил.