Мэрия Москвы объявила о начале переселения первых домов по программе реновации

ТАСС
10:46, 9 февраля 2018
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В Москве началось переселение первых домов по программе реновации. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин объявил, что 9 февраля жильцы получат первые ордера на осмотр новых квартир.

Первым новым домом, адаптированным под реновацию, стала 18-тиэтажка на 5-й Парковой улице. Туда должны переехать жильцы домов 3 и 5 по соседней улице Константина Федина — они живут в 300 метрах от нового дома.

5-я Парковая улица, дом 62Б
Дмитрий Серебряков / ТАСС

При этом Левкин заметил, что в сносимых старых домах 160 квартир, а в новом — 340. Кого будут переселять в остальные квартиры, он не уточнил.

«Жилой дом полностью готов под заселение. В благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. Прилегающая территория приведена в полное соответствие с утвержденными требованиями к благоустройству. Сегодня вечером, в 18:00, выдадим жильцам ордера на осмотр квартир», — сказал Левкин.

ТАСС
По программе реновации мэрия Москвы планирует к 2032 году снести более 5100 пятиэтажек по всему городу. Их жителям пообещали новое жилье в пределах того же района с увеличением площади и комфортной отделкой.
Мэрия уже определила более двухсот стартовых площадок, на которых будут построены новые дома.

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