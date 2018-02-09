Мэрия Москвы объявила о начале переселения первых домов по программе реновации
В Москве началось переселение первых домов по программе реновации. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин объявил, что 9 февраля жильцы получат первые ордера на осмотр новых квартир.
Первым новым домом, адаптированным под реновацию, стала 18-тиэтажка на 5-й Парковой улице. Туда должны переехать жильцы домов 3 и 5 по соседней улице Константина Федина — они живут в 300 метрах от нового дома.
При этом Левкин заметил, что в сносимых старых домах 160 квартир, а в новом — 340. Кого будут переселять в остальные квартиры, он не уточнил.
«Жилой дом полностью готов под заселение. В благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. Прилегающая территория приведена в полное соответствие с утвержденными требованиями к благоустройству. Сегодня вечером, в 18:00, выдадим жильцам ордера на осмотр квартир», — сказал Левкин.