Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 13 годам строгого режима

Интерфакс
01:06, 9 февраля 2018
Надежный источник

Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов и приговорил его к 13 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

О таком наказании суд просила сторона обвинения.

[Бывший заместитель Хорошавина Сергей] Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре миллиона рублей. [Бывший советник Андрей] Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 миллионов рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 миллиона рублей штрафа без реального лишения свободы.

Интерфакс
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в 2015 году. Следствие утверждало, что он и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов. Хорошавин виновным себя не признал.
1 февраля 2018 года суд в Москве вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Его признали виновным в получении взяток от бизнесмена, работавшего в регионе, и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Белых виновным себя не признал.

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