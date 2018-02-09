Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 13 годам строгого режима
Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов и приговорил его к 13 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
О таком наказании суд просила сторона обвинения.
[Бывший заместитель Хорошавина Сергей] Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре миллиона рублей. [Бывший советник Андрей] Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 миллионов рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 миллиона рублей штрафа без реального лишения свободы.