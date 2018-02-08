В первом матче Олимпиады в Пхенчхане российские керлингисты проиграли американцам
В южнокорейском Пхенчхане состоялся первый матч Зимней Олимпиады-2018.
Открыла Игры встреча российских и американских спортсменов в новой для Олимпиады дисциплине — дабл-микст в керлинге.
Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили Мэтту и Бекке Хамильтон.
Официальная церемония открытия Зимних игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля.
Всего в четверг утром одновременно проходили четыре матча [в дабл-миксте в керлинге] (англ.яз.).
Из-за обвинений в существовании в России масштабной допинговой программы российская сборная не допущена до Олимпиады-2018. Спортсмены из России смогут принять участие в Зимних играх только под нейтральным флагом и по приглашению МОК.
Приглашения получили 169 спортсменов из России, одна из них - конькобежка Ольга Граф — от участия в Играх отказалась. В списке «олимпийских атлетов из России», которых не допустили до Олимпиады, оказались многие ведущие российские спортсмены, в том числе и те, кого не подозревают в употреблении допинга.