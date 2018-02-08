В первом матче Олимпиады в Пхенчхане российские керлингисты проиграли американцам

Открыла Игры встреча российских и американских спортсменов в новой для Олимпиады дисциплине — дабл-микст в керлинге.

Всего в четверг утром одновременно проходили четыре матча [в дабл-миксте в керлинге] (англ.яз.).

Из-за обвинений в существовании в России масштабной допинговой программы российская сборная не допущена до Олимпиады-2018. Спортсмены из России смогут принять участие в Зимних играх только под нейтральным флагом и по приглашению МОК.