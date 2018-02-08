В Госдуме предложили выплатить компенсации спортсменам, которых не пустили на Олимпиаду

ТАСС
06:31, 8 февраля 2018
Надежный источник

В Госдуме подготовлен законопроект о компенсациям спортсменам, которых «необоснованно отстранили» от Олимпийских или Паралимпийских игр.

Документ разработал член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Законопроект, текст которого есть в распоряжении ТАСС, планируется внести на рассмотрение Госдумы в четверг. В базе данных законопроектов этого документа пока нет.

Проект закона предусматривает, что спортсменам, которых не допустили до Олимпиады или Паралимпиады несмотря на то, что их не обвиняли в употреблении допинга, будет выплачено «единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка».

По словам автора, целью законопроекта является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх».

ТАСС
Из-за подозрений в существовании в России масштабной допинговой программы Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил российской сборной участвовать в Зимних играх 2018 года.
Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде лишь под нейтральным флагом и по приглашению МОК. Такие приглашения на Игры не получили многие ведущие российские спортсмены, в том числе те, кто не был замечен в употреблении допинга. 
МОК также не допустил на Олимпиаду и тех спортсменов, с которых Спортивный арбитражный суд в Лозанне в начале февраля снял пожизненную дисквалификацию и вернул им медали предыдущих Игр.
32 российских спортсмена, не допущенные на Олимпиаду, 6 февраля подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, требуя, чтобы МОК отменил свое решение.
Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Российские спортсмены и Олимпиада в Пхенчхане

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