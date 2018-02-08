В Госдуме предложили выплатить компенсации спортсменам, которых не пустили на Олимпиаду

В Госдуме подготовлен законопроект о компенсациям спортсменам, которых «необоснованно отстранили» от Олимпийских или Паралимпийских игр.

Документ разработал член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Законопроект, текст которого есть в распоряжении ТАСС, планируется внести на рассмотрение Госдумы в четверг. В базе данных законопроектов этого документа пока нет.

Проект закона предусматривает, что спортсменам, которых не допустили до Олимпиады или Паралимпиады несмотря на то, что их не обвиняли в употреблении допинга, будет выплачено «единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка».