32 российских спортсмена оспорили недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане
32 российских спортсмена подали срочные апелляции в Спортивный арбитражный суд — они требуют отменить решение Международного олимпийского комитета, отказавшегося пригласить их на зимние Игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
Полный список спортсменов, оспоривших решение МОК: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергея Грязцов, Иван Букин, Денис Айрапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых и Алексей Волков.
Ожидается, что слушания пройдут в специальном филиале арбитража в Пхенчхане 7 февраля.