32 российских спортсмена оспорили недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане

Ожидается, что слушания пройдут в специальном филиале арбитража в Пхенчхане 7 февраля.

32 российских спортсмена подали срочные апелляции в Спортивный арбитражный суд — они требуют отменить решение Международного олимпийского комитета, отказавшегося пригласить их на зимние Игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх для 28 россиян, ранее отстраненных МОК за нарушение антидопинговых правил. Еще 11 спортсменам дисквалификация была заменена на пропуск одной Олимпиады.

Международный олимпийский комитет не согласился с решением арбитража. 5 февраля он отказался пригласить на Олимпийские игры 15 россиян, оправданных в Лозанне.

Сборная России отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. На Игры по приглашению МОК поедут 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом. В заявку МОК не попали многие лидеры сборной России, в том числе те, кто не был замечен в употреблении допинга. В МОК поясняли, что спортсмен не допускается к соревнованиям даже в случае малейших подозрений.