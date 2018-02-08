«Рамблер.Касса» временно отменила комиссию на онлайн-билеты в кинотеатры

«Рамблер.Касса» временно отменила комиссию в 10% при покупке онлайн-билетов в кинотеатры сети «Синема парк» и «Формула кино», пишут «Ведомости» со ссылкой на холдинг Rambler&Co.

Представитель холдинга заявили, что отмена комиссии связана с планами по интеграции «Рамблер.Кассы» с Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Как только интеграция завершится, комиссию вернут. Когда это произойдет, представитель Rambler&C не смог оценить.