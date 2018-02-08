«Рамблер.Касса» временно отменила комиссию на онлайн-билеты в кинотеатры
«Рамблер.Касса» временно отменила комиссию в 10% при покупке онлайн-билетов в кинотеатры сети «Синема парк» и «Формула кино», пишут «Ведомости» со ссылкой на холдинг Rambler&Co.
Представитель холдинга заявили, что отмена комиссии связана с планами по интеграции «Рамблер.Кассы» с Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Как только интеграция завершится, комиссию вернут. Когда это произойдет, представитель Rambler&C не смог оценить.
В сентябре 2017 года «Рамблер.Касса» вернула существовавший раньше десятипроцентный сервисный сбор, из-за чего выросла и стоимость онлайн-билетов в кинотеатры «Формулы кино» и «Синема Парка». Киносеть не стала включать наценку в общие сборы картин, что вызвало претензии у прокатчиков. Из-за этого «Синема парк» и «Формула кино» не показала фильмы «Сделано в Америке» и «Снеговик», а билеты на «Звездные войны: Последние джедаи» нельзя было купить через интернет.
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», как и сервис «Рамблер.Касса», входит в холдинг Rambler&Co Александра Мамута. Это крупнейшая в России киносеть, ей принадлежат 600 экранов.