«Яндекс» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов заказа такси

Объединенную компанию возглавил руководитель «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. В состав совета директоров вошли четыре представителя «Яндекса» (в том числе один из основателей Аркадий Волож) и три представителя Uber.

Компании «Яндекс» и Uber объявили о закрытии сделки по объединению своих сервисов вызова такси.

На момент закрытия сделки Uber и Яндекс инвестировали в новую компанию соответственно 225 млн и 100 млн долларов США. <…> [Компания] оценивается более чем в 3,8 млрд долларов США. Около 59,3% компании принадлежат Яндексу, 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

«Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении в июле 2017 года.

Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу. Компании утверждают, что стоимость поездок измениться не должна.