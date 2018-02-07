Сестра Ким Чен Ына посетит открытие Игр в Пхенчхане

Южная Корея заявила, что приветствует участие Ким Ё Чжон в северокорейской делегации, передает агентство Yonhap.

Это будет первый визит члена правящей семьи КНДР в Южную Корею со времен войны между государствами 1950-1953 годов, пишет Associated Press.

Ким Ё Чжон, как считается, очень близка к Ким Чен Ыну, который на четыре года старше ее. Они в одно и то же время жили и учились в Швейцарии (англ. яз.).

Ким Ё Чжон — родная сестра Ким Чен Ына, дочь предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира. Она заместитель начальника отдела агитации и пропаганды Трудовой партии КНДР. С 2017 года она находится под санкциями США.

Спортсмены из Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом на церемонии Открытия Олимпиады 9 февраля. У них также будет общая женская сборная по хоккею.