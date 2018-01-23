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В Сеул приехала делегация КНДР во главе с певицей из любимой группы Ким Чен Ына. Видео

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15:10, 23 января 2018
Северная и Южная Корея договорились, что на открытии Игр в Пхенчхане их спортсмены пойдут под общим флагом. Во время Олимпиады страны также планируют провести серию спортивных и культурных мероприятий. Для их подготовки Южная Корея отправила в КНДР спортивных чиновников, а из Северной Кореи в Сеул приехала делегация во главе с участницей поп-группы «Моранбон» Хен Сон Воль. «Моранбон» считается любимой группой лидера КНДР Ким Чен Ына, который, по некоторым данным, лично отбирает ее участниц.
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