Россия начала высылать северокорейских рабочих. Этого требуют санкции Совбеза ООН

Россия приступила к высылке трудовых мигрантов из КНДР, выполняя требования резолюции Совбеза ООН, принятой в декабре 2017 года. Об этом объявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Посол отметил, что высылка северокорейских рабочих будет иметь негативные последствия для российской экономики, в первую очередь, на Дальнем Востоке. «У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тысяч», — сказал Мацегора.

Заменить северокорейских рабочих на китайских, добавил он, скорее всего не удастся, так как средняя зарплата в Китае сейчас выше, чем в России. «Китайцу ехать работать в Россию сейчас не с руки, а с корейцами договариваться мы можем», — сказал посол.