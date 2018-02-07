Россия начала высылать северокорейских рабочих. Этого требуют санкции Совбеза ООН

ТАСС
07:31, 7 февраля 2018
Надежный источник

Россия приступила к высылке трудовых мигрантов из КНДР, выполняя требования резолюции Совбеза ООН, принятой в декабре 2017 года. Об этом объявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Посол отметил, что высылка северокорейских рабочих будет иметь негативные последствия для российской экономики, в первую очередь, на Дальнем Востоке. «У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тысяч», — сказал Мацегора.

Заменить северокорейских рабочих на китайских, добавил он, скорее всего не удастся, так как средняя зарплата в Китае сейчас выше, чем в России. «Китайцу ехать работать в Россию сейчас не с руки, а с корейцами договариваться мы можем», — сказал посол.

«Это дисциплинированная, законопослушная, трудолюбивая, готовая работать в полевых условиях рабочая сила. Для России это очень выгодно с точки зрения экономической, особенно для дальневосточных регионов», — сказал дипломат, добавив, что перспектива получить работу в РФ является для граждан КНДР «гигантским стимулом для изучения русского языка».

ТАСС
Выслать северокорейских трудовых мигрантов Россия обязана в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой в декабре в ответ на проведение КНДР очередного испытания баллистической ракеты. Выслать рабочих из КНДР страны-члены ООН обязаны в течение 24 месяцев.
По данным МВД, в России на миграционный учет в 2017 году были поставлены более 60 тысяч граждан КНДР, было выдано почти 24 тысячи рабочих виз.
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что Россия ежегодно выдает 12-15 тысяч виз с разрешением на работу, а максимальное число мигрантов из КНДР, находившихся на территории РФ, составляло до 37 тысяч человек.
Рабочие из Северной Кореи задействованы, в числе прочего, на строительстве различных объектов в России. Неоднократно сообщалось об очень плохих условиях, в которых живут и работают мигранты из КНДР. Российские власти и работодатели северокорейских мигрантов это категорически отрицают.

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