Президент Польши подписал закон, который запрещает говорить о причастности поляков к Холокосту
Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на пресс-секретаря президента Кшиштофа Лапиньского.
Ранее в тот же день Дуда заявил, что также намерен отправить документ в Конституционный суд, чтобы выяснить, не ограничивают ли вводимые поправки свободу слова.
«Мы тоже имеем право быть чувствительными, тоже имеем право на историческую правду, тоже имеем право на то, чтобы нас оценивали справедливо, исходя из фактов», — заявил Дуда, объясняя, почему он решил подписать закон.
Поправки в закон об Институте национальной памяти предусматривают штраф и тюремный срок (до трех лет) за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков во время Второй мировой войны, а также за за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. В частности, закон запрещает называть «польскими» лагеря смерти, которые создали на территории Польши нацисты.
Против поправок в закон выступили Израиль, Украина и США, а также польская интеллигенция. 87 известных политических и культурных деятелей страны подписали открытое письмо в адрес правительства, в котором заявили, что закон создает из поляков «единственную безупречную нацию в Европе».