Президент Польши подписал закон, который запрещает говорить о причастности поляков к Холокосту

Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на пресс-секретаря президента Кшиштофа Лапиньского.

Ранее в тот же день Дуда заявил, что также намерен отправить документ в Конституционный суд, чтобы выяснить, не ограничивают ли вводимые поправки свободу слова.