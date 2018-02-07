Грифон золотистого цвета и скрещенные кинжалы. Росгвардия утвердила нарукавные знаки

Официальный интернет-портал правовой информации
14:20, 7 февраля 2018
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Глава Росгвардии Виктор Золотов утвердил нарукавные знаки различия для подразделений национальной гвардии. Соотвествующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Документ, состоящий из 368 страниц, содержит подробные описания и рисунки знаков различия Росгвардии. Каждый знак представлен в двух вариантах — для парадной и полевой формы.

Так, сотрудникам центрального аппарата Росгвардии положен нарукавный знак в виде «грифона золотистого цвета, держащего в лапах щит и меч».

Нарукавный знак сотрудников Главного управления сил специального назначения включает в себя «кулак, сжимающий горизонтально расположенный автомат» и «окрыленный меч».

Нарукавные знаки также будут отличаться в зависимости от округа войск Росгвардии. Так, например, частью знака войск Нацгвардии Северо-Кавказского округа будут «два скрещенных кинжала клинками вверх».

Национальная гвардия в России была создана указом президента от 5 апреля 2016 года на базе Внутренних войск МВД. В Росгвардию вошли ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана). 
Подчиняется Росгвардия непосредственно президенту РФ. Национальную гвардию возглавил бывший начальник охраны Владимира Путина Виктор Золотов.
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