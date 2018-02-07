Грифон золотистого цвета и скрещенные кинжалы. Росгвардия утвердила нарукавные знаки
Глава Росгвардии Виктор Золотов утвердил нарукавные знаки различия для подразделений национальной гвардии. Соотвествующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Документ, состоящий из 368 страниц, содержит подробные описания и рисунки знаков различия Росгвардии. Каждый знак представлен в двух вариантах — для парадной и полевой формы.
Так, сотрудникам центрального аппарата Росгвардии положен нарукавный знак в виде «грифона золотистого цвета, держащего в лапах щит и меч».
Нарукавный знак сотрудников Главного управления сил специального назначения включает в себя «кулак, сжимающий горизонтально расположенный автомат» и «окрыленный меч».
Нарукавные знаки также будут отличаться в зависимости от округа войск Росгвардии. Так, например, частью знака войск Нацгвардии Северо-Кавказского округа будут «два скрещенных кинжала клинками вверх».