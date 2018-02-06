Владимира Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России. Путин стал первым из тех, кого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей.

Ранее представители журналистки Ксении Собчак и Максима Сурайкина («Коммунисты России») рассказали «Интерфаксу», что их подписи также успешно прошли проверку. ЦИК также подтвердил, что уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) также будут зарегистрированы.