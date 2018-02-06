В Туве сироты переночевали в здании агентства по делам семьи и детей. Чиновники не дают им положенное по закону жилье

Тайга.инфо
14:46, 6 февраля 2018
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В Кызыле 6 февраля 15 сирот переночевали в здании агентства по делам семьи и детей — в знак протеста против того, что чиновники долгое время не выдают им положенное по закону жилье, сообщает издание «Тайга.инфо». Сироты требуют ускорить строительство квартир для них, а до его завершения просят предоставить им «нормальное временное жилье».

Участники акции протеста остались в здания агентства и днем 6 февраля (их количество увеличилось до 25 человек, рассказал «Сибирь.Реалии» один из протестующих Сайдаш Дамдын). Они намерены ночевать и в других административных зданиях Тувы, если чиновники не отреагируют на их действия. Пока протестующих посетила только уполномоченная по правам человека и ребенка в Туве Ольга Россова; она предупредила сирот, что они нарушают закон.

Акцию протеста организовало движение «Сироты Тувы. Право на жилье», одним из руководителей которого является правозащитница, глава штаба Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак. Она рассказала «Сибирь.Реалии», что в Туве сироты стоят в очереди на жилье годами, некоторым из них уже исполнилось 40-50 лет.

«Когда у нас было собрание с минстроем и агентством по делам семьи и детей, я у них спросила, где нам жить — которые остро нуждаются, они ответили — в приюте, там где бомжи живут. С улицы их собирают и туда отвозят. Они это предложили, мы отказались, мы с детьми же там не будем жить. Я тогда спросила: „Может, нам в агентство с матрасами прийти?“. Она [руководитель агентства] — ну приходите. Вот мы вчера собрались и приехали», — рассказала активистка движения «Сироты Тувы. Право на жилье» Сайсуу Байкара.

Тайга.инфо
По российскому законодательству государство должно предоставлять сиротам жилье после того, как они покинут детские дома и интернаты. На 1 января 2018 года в очереди на жилье в Туве стояли 4611 сирот. Более 1800 из них старше 23 лет.
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