Telegram был удален из App Store из-за детской порнографии
Причиной временного удаления мессенджера Telegram из магазина приложений App Store 1 февраля было распространение детской порнографии.
Об этом стало известно из ответа руководителя App Store Фила Шиллера пользователю Telegram, который опубликовало издание 9to5mac.
«У нас нулевая толерантность к деятельности, которая ставит под угрозу детей — детская порнография возглавляет список того, что не должно происходить никогда. Это зло, это незаконно и аморально», — сказано в письме.
В ночь на 1 февраля мессенджер Telegram и его альтернативный клиент Telegram X оказались недоступны в магазине приложений Apple. Основатель мессенджера Павел Дуров, сперва назвавший это «незначительной проблемой», объяснил, что причиной был «неприемлемый контент». К вечеру мессенджер был возвращен в App Store.