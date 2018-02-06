Сбербанк разрешит снимать деньги с карт в кассах магазинов

Сбербанк тестирует сервис, позволяющий снимать наличные с карты через терминалы на кассах магазинов. По данным «Ведомостей», сервис планируется запустить уже во втором квартале 2018 года.

Воспользоваться возможностью снятия денег на кассе смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк. Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок в магазине. Будет ли как-то ограничиваться сумма наличных, которые можно снять в кассе, пока не сообщается.