Сбербанк разрешит снимать деньги с карт в кассах магазинов
Сбербанк тестирует сервис, позволяющий снимать наличные с карты через терминалы на кассах магазинов. По данным «Ведомостей», сервис планируется запустить уже во втором квартале 2018 года.
Воспользоваться возможностью снятия денег на кассе смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк. Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок в магазине. Будет ли как-то ограничиваться сумма наличных, которые можно снять в кассе, пока не сообщается.
Возможность выдать наличные через кассу позволит банкам сэкономить на банкоматах и наличных, которые не приносят доход, объясняет предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Многие исследования показывают, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах.