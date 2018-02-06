Сбербанк разрешит снимать деньги с карт в кассах магазинов

Ведомости
06:20, 6 февраля 2018
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Сбербанк тестирует сервис, позволяющий снимать наличные с карты через терминалы на кассах магазинов. По данным «Ведомостей», сервис планируется запустить уже во втором квартале 2018 года.

Воспользоваться возможностью снятия денег на кассе смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк. Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок в магазине. Будет ли как-то ограничиваться сумма наличных, которые можно снять в кассе, пока не сообщается.

Возможность выдать наличные через кассу позволит банкам сэкономить на банкоматах и наличных, которые не приносят доход, объясняет предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Многие исследования показывают, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах.

Ведомости
Платежная система Mastercard также рассматривает возможность внедрения в России технологии снятия денег на кассах и уже провела соответствующие тесты с ВТБ и «Русским стандартом». Однако в случае с Mastercard снятие будет возможно только при совершении покупки, что связано с особенностями регулирования за рубежом. Visa не сообщала о подобных планах.
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