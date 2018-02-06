Американские биржевые индексы показали максимальное падение за шесть с половиной лет

Торги на американском фондовом рынке 5 февраля закрылись крупнейшим падением с лета 2011 года. Индекс Dow Jones потерял 4,6%, S&P 500 — 4,1%, а Nasdaq — 3,8%.

В течение торговой сессии Dow Jones опускался до отметки -1597 пунктов по отношению к цене открытия. Это самое значительное падение в абсолютном выражении за всю историю торгов.

U.S. stocks plunged the most in 6 1/2 years, with the Dow sinking more than 1,100 points https://t.co/gEPHIcSr9k pic.twitter.com/qFvkl1xh0H — Bloomberg (@business) February 5, 2018

Вслед за американским рынком азиатские площадки также показали падение. Shanghai Composite потерял 3,3%, а японский Nikkei 225 — 6,6%.

Опрошенные Bloomberg трейдеры отмечают, что рекордное падение не означает паники на рынках. В качестве возможных причин называют разгон инфляции из-за предыдущего длительного роста на рынках.

Look out below! Daily chart of the S&P 500 Stock Index in real time, Down another 80 pts since today's 3PM close: pic.twitter.com/roU2sGWI28 — Jonus Norrus (@NorrusJonus) February 6, 2018

Обновление. Торги на Московской бирже также открылись падением. Индекс МосБиржи (бывший ММВБ) потерял 2,1%, РТС — 2,7%.