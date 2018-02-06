Американские биржевые индексы показали максимальное падение за шесть с половиной лет

Reuters
06:09, 6 февраля 2018
Надежный источник

Торги на американском фондовом рынке 5 февраля закрылись крупнейшим падением с лета 2011 года. Индекс Dow Jones потерял 4,6%, S&P 500 — 4,1%, а Nasdaq — 3,8%.

В течение торговой сессии Dow Jones опускался до отметки -1597 пунктов по отношению к цене открытия. Это самое значительное падение в абсолютном выражении за всю историю торгов.

Индекс Dow Jones

Вслед за американским рынком азиатские площадки также показали падение. Shanghai Composite потерял 3,3%, а японский Nikkei 225 — 6,6%.

Опрошенные Bloomberg трейдеры отмечают, что рекордное падение не означает паники на рынках. В качестве возможных причин называют разгон инфляции из-за предыдущего длительного роста на рынках.

Индекс S&P 500
Обновление. Торги на Московской бирже также открылись падением. Индекс МосБиржи (бывший ММВБ) потерял 2,1%, РТС — 2,7%.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что рекордные показатели биржевых индексов — это заслуга его экономической политики и, в частности, принятой в декабре 2017 года налоговой реформы.
В январе 2018 года Dow Jones преодолел отметку 25 000 пунктов, набрав последние 5000 менее, чем за год.

Год Дональда Трампа

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме