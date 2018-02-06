Американские банки ужесточили проверки операций фигурантов «кремлевского списка»

Финансовые учреждения США начали проявлять повышенное внимание к операциям, проводимым фигурантами «кремлевского списка», сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Один из фигурантов списка, пожелавший сохранить свое имя в тайне, сообщил агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев.

Другой российский бизнесмен, заявил, что упоминание его имени в «кремлевском списке» нанесло значительный ущерб репутации.

В свою очередь компания Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как «политически значимых лиц». Все операции таких лиц следует особо тщательно проверять, указали в Financial Integrity Network.

Минфин, напоминает агентство, ранее заявил, что за публикацией списка последуют санкции, но какими они будут и на кого распространятся, пока неизвестно.