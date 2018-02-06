Американские банки ужесточили проверки операций фигурантов «кремлевского списка»

Bloomberg
14:36, 6 февраля 2018
Надежный источник

Финансовые учреждения США начали проявлять повышенное внимание к операциям, проводимым фигурантами «кремлевского списка», сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Один из фигурантов списка, пожелавший сохранить свое имя в тайне, сообщил агентству, что опасается срыва сделки, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев.

Другой российский бизнесмен, заявил, что упоминание его имени в «кремлевском списке» нанесло значительный ущерб репутации.

В свою очередь компания Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов списка как «политически значимых лиц». Все операции таких лиц следует особо тщательно проверять, указали в Financial Integrity Network.

Минфин, напоминает агентство, ранее заявил, что за публикацией списка последуют санкции, но какими они будут и на кого распространятся, пока неизвестно.

«Будет очень сложно заводить новые [деловые] связи, до тех пор, пока не станет ясно, какие будут санкции», — заявил Брюс Маркс — юрист из Филадельфии, консультирующий россиян (англ.яз.).

Bloomberg
В так называемый кремлевский список, опубликованный Минфином США в конце января, вошли 210 человек — высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены. В список, в частности, попали все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов.
Составить такой список и предъявить его Конгрессу Минфин США должен был в соответствии с законом, подписанным президентом Дональдом Трампом в августе. Закон предусматривает возможность введения новых санкций в отношении России, но не прописывает их параметры.

«Кремлевский список»

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