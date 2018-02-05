НТВ приступил к съемкам российской адаптации «Хорошей жены»

В российской версии местом действия сериала будет Санкт-Петербург. «В течение одного дня жизнь Алисы (Александра Урсуляк) меняется: ее муж прокурор Ленинградской области (Александр Домогаров) становится героем сразу нескольких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Алиса с детьми переезжает к свекрови и теперь она должна сама обеспечивать всю семью, ей предстоит вернуться к адвокатской практике», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы НТВ.

НТВ начал съемки российской версии сериала «Хорошая жена», сообщила пресс-служба телеканала. Главные роли в сериале сыграют Александр Домогаров и Александра Урсуляк.

Сериал «Хорошая жена» (The Good Wife) выходил на американском телеканале CBS с 2009 по 2016 годы. Главную роль в нем сыграла Джулианна Маргулис, роль ее мужа играл Крис Нот. За работу в «Хорошей жене» Маргулис получила «Золотой глобус» и «Эмми».

В 2017 году вышел первый сезон спин-оффа «Хорошей жены» — «Хорошая драка» (The Good Fight).

Для российского телевидения ранее были адаптированы такие сериалы, как «Родина», «Доктор Хаус» (российская версия называлась «Доктор Рихтер»), «Лютер» («Клим») и «Мост».