Спин-офф «Хорошей жены»: о чем сериал The Good Fight и стоит ли его смотреть? (Да)

Спин-офф «Хорошей жены» начинается с инаугурационной речи Дональда Трампа, послушав которую топовый юрист из Чикаго Диана (Кристин Барански) бросает на ковер пульт, отдает взнос за домик во Франции и решает уйти из фирмы. До ее почетной отставки остается две недели, партнеры тайком ликуют, а последнее дело не сулит ничего хорошего: нужно защищать троих полицейских, избивших перед камерами чернокожего инвалида. В помощницы Диана берет свою неопытную крестницу Майю (Роуз Лесли — рыжая Игритт из «Игры престолов») — вчерашнюю студентку и дочку местного финансового короля. Их соперник в суде — фирма, собравшая лучших в городе чернокожих юристов, в том числе Лукку Квин (Каш Джамбо) — еще одного ветерана «Хорошей жены» (после Барански).

Уже на пятнадцатой минуте, впрочем, юридическая драма превращается в финансовый триллер: отца Майи обвиняют в организации пирамиды и арестовывают, а среди пострадавших клиентов-миллионеров оказывается и сама Диана. Домика во Франции не будет. Возобновления карьеры в прежнем статусе — тоже. Начать работу на новом месте будет непросто — коллеги называют Диану «токсичной». Стажерка Майя теперь тоже что-то вроде прокаженной: ей предстоит отвечать за пока недоказанные грехи отца.

«Хорошая жена» всегда была сериалом не столько о законе, сколько об этике — «Хорошая драка» в этом смысле получила щедрое наследство, да еще и выиграла в лотерею. Шоу было анонсировано до победы Дональда Трампа на выборах, так что его открывающая сцена — это, конечно, досъемка. Но лучшего подарка от родной страны «Хорошая драка» и пожелать не могла. Никак не влияя на сценарий, новый акцент переворачивает с ног на голову всю историю.

Отныне «Хорошая драка» — не просто юридический процедурал, а своего рода докудрама о том, как привилегированный класс теряет свое положение. Для целевой аудитории «Хорошей драки» Трамп — женоненавистник, так что три героини сериала невольно становятся потерпевшей стороной. Сыгранная 64-летней Кристин Барански Диана — олицетворение либеральной элиты, привыкшей много работать и получать от страны гарантии благополучия в обмен на свой труд. Майя — помолвленная лесбиянка, и сценарий первой же серии подчеркивает, что ее выбор поддерживают (но при этом как бы не замечают) и родители, и крестная мать. Лукка — чернокожая девушка в мире, где все еще правят англо-саксонские старики; фирму из «Хорошей жены», кстати, не раз обвиняли в расизме. Лукка ведет себя несколько надменно с белым любовником и замкнуто — в коллективе. И да, действие «Хорошей драки» по-прежнему происходит в Чикаго — городе, где начинал свою политическую карьеру Барак Обама.

Тем не менее, «Хорошая жена» славилась тем, что ее было интересно смотреть и как обычную юридическую драму. И спин-офф, судя по первым двум эпизодам, следует этому правилу. Каждая серия здесь — отдельный кейс, а каждое дело — напряженная интеллектуальная борьба двух профессиональных команд. Столько же драйва сегодня могут предложить, кажется, только сериалы «Как избежать наказания за убийство» и «Костюмы в законе», но в них с каждым новым сезоном все отчетливее чувствуется привкус мыла. В «Хорошей драке», напротив, романтических коллизий пока меньше, чем в «Хорошей жене», — просто в силу отсутствия ее титульной героини Алиcии Флоррик.

Еще одно отличие от «Хорошей жены», транслировавшейся на бесплатном канале, заключается в том, что «Драка» сразу после большой премьеры перебралась на цифровую платформу CBS All-Access, за подписку на которую американцы платят 6 долларов в месяц. Кроме этого шоу никакого эксклюзивного контента на веб-сервисе нет — но скоро появится сериал по «Стар Треку». Сужение аудитории позволяет усложнить драматургию и стать более откровенным, так что, возможно, «Хорошая драка» окажется чем-то большим, чем просто качественным юридическим процедуралом. Главное — не переусердствовать. Вот, например, «Лучше звоните Солу» усложнил вселенную «Во все тяжкие» — и многим зрителям, увы, стало совсем тяжко.