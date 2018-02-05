AliExpress запустит в России новую площадку с товарами до 600 рублей

РБК
06:29, 5 февраля 2018
Надежный источник

Китайский онлайн-магазин AliExpress собирается запустить в России новую торговую площадку под брендом «Лоукостер», на которой будут продаваться товары стоимостью до 600 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя китайского онлайн-ритейлера.

Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress. Кроме того, пояснил директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, «Лоукостер» будет ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадках AliExpress.

«С запуском „Лоукостера“ мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — „Лоукостер“, для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил Завадский.

РБК
Представительство AliExpress в России работает с июня 2015 года. На торговой площадке, в числе прочих, представлены российские продавцы.
В сентябре 2017 года компания Alibaba Group, которой принадлежит AliExpress, объявила о запуске на российском рынке интернет-магазина Tmall с товарами среднего и более высокого ценового сегмента.
AliExpress является самым популярным иностранным онлайн-магазином в России, опережая Amazon и eBay. Ежемесячная аудитория AliExpress в декабре, по данным Mediascope, составляет 20,2 миллиона жителей России.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме