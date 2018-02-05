AliExpress запустит в России новую площадку с товарами до 600 рублей

Китайский онлайн-магазин AliExpress собирается запустить в России новую торговую площадку под брендом «Лоукостер», на которой будут продаваться товары стоимостью до 600 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя китайского онлайн-ритейлера.

Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress. Кроме того, пояснил директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, «Лоукостер» будет ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадках AliExpress.