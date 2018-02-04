Полиция задержала американца за угрозы похитить Лану Дель Рей

В Орландо задержан подозреваемый, который, по данным полиции, угрожал похитить певицу Лану Дель Рей.

Имя задержанного — Майкл Шон Хант, ему 43 года. Предполагается, что ему предъявят обвинение в попытке похищения с применением оружия.

Ханта задержали рядом с концертной площадкой, где выступала Лана Дель Рей. При себе у него обнаружили нож.

Полиция сообщила, что узнала об угрозах от человека, который позвонил по телефону и рассказал о записях Ханта в соцсетях. Хант называл певицу своей королевой и писал в фейсбуке, что она «будет вечно принадлежать ему».