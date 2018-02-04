ФСИН сэкономила на питании заключенных. Их кормят на 72 рубля в день

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула в бюджет 1,2 миллиарда рублей, часть этой суммы сэкономили на питании заключенных.

«Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», — сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Российской газете».

По словам Максименко, сэкономить при таких расходах удалось за счет неформального подхода: «К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т. д.»