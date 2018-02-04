ФСИН сэкономила на питании заключенных. Их кормят на 72 рубля в день

Российская газета
13:15, 4 февраля 2018
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула в бюджет 1,2 миллиарда рублей, часть этой суммы сэкономили на питании заключенных.

«Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», — сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Российской газете».

По словам Максименко, сэкономить при таких расходах удалось за счет неформального подхода: «К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т. д.»

«Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе», — сказал Максименко.

Российская газета
ФСИН ранее сообщила, что к 2019 году бюджет, выделяемый на питание заключенных, сократят на четверть. В 2015 году одного заключенного кормили на 86 рублей в день. К 2019 году эту норму снизят до 64 рублей.

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