Владелец журнала Forbes объявил, что финансирует кампанию Ксении Собчак

Владелец холдинга ACMG Александр Федотов заявил, что спонсирует избирательную кампанию Ксении Собчак.

«Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 000 подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — заявил он.