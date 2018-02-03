Владелец журнала Forbes объявил, что финансирует кампанию Ксении Собчак
Владелец холдинга ACMG Александр Федотов заявил, что спонсирует избирательную кампанию Ксении Собчак.
«Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 000 подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — заявил он.
«Ксения — смелая и дерзкая, яркая, молодая и умная и я уверен, что в стране есть место для политиков нового типа. Ну а уж о свободе слова и свободе СМИ, которые отражены в ее программе, даже и говорить излишне — поддерживаю целиком и полностью», — добавил президент ACMG.