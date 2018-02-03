В Казани у здания правительства задержали около 40 вкладчиков разорившихся банков

ОВД-Инфо
09:55, 3 февраля 2018
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В Казани сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 40 вкладчиков разорившихся банков, которые собрались у здания правительства Татарстана. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил активист Дмитрий Бердников, который также был задержан.

По словам Бердникова, полицейские попросили протестующих подойти к машине «для проверки», угрожая обвинить их в неповиновении, а затем посадили в машину и увезли в ОВД. Плакатов и флагов у собравшихся при себе не было, рассказал активист изданию «Бизнес Онлайн».

Как сказано в сообществе «Координационный совет пострадавших Татфондбанка», активисты собирались передать президенту республики обращения в связи с переводом бывшего руководителя Татфондбанка Роберта Мусина под домашний арест и о прекращении уголовного дела против другого руководителя банка Рамиля Насырова.

[По словам Бердникова,] каждую субботу обманутые вкладчики приходят в приемную президента Татарстана Рустама Минниханова и подают заявления с требованием расследовать факты махинаций и нарушений в деятельности нескольких татарских банков.

ОВД-Инфо
В крупнейших татарстанских банках Татфондбанке и Интехбанке в конце 2016 года была введена временная администрация; в марте у них отозвали лицензии. «Дыра» в Татфондбанке оценивалась в 118 миллиардов рублей, в Интехбанке — в 14,8 миллиарда.

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