Россия нанесла удар по повстанцам в районе крушения Су-25 в Сирии

«По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», — заявили в ведомстве.

3 февраля в провинции Идлиб в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Его сбили из переносного зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны.

Пилот самолета катапультировался, но погиб — по заявлению Минобороны РФ, это произошло «при ведении боя с террористами». «Совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимаются меры по возвращению тела российского летчика», — заявили в ведомстве.