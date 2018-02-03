Россия нанесла удар по повстанцам в районе крушения Су-25 в Сирии

РИА Новости
17:59, 3 февраля 2018
Надежный источник

Российские вооруженные силы нанесли «групповой удар высокоточным оружием» по местности в сирийской провинции Идлиб, откуда повстанцы сбили самолет Су-25.

«По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», — заявили в ведомстве.

3 февраля в провинции Идлиб в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Его сбили из переносного зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны.
Пилот самолета катапультировался, но погиб — по заявлению Минобороны РФ, это произошло «при ведении боя с террористами». «Совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимаются меры по возвращению тела российского летчика», — заявили в ведомстве.

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