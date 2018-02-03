В Сирии сбили российский самолет Су-25, пилот погиб

BBC News
15:52, 3 февраля 2018
Надежный источник
Обновление. Минобороны РФ подтвердило, что в Сирии был сбит российский самолет Су-25 и что пилот погиб, пишет «Интерфакс».

Сирийские повстанцы 3 февраля сбили российский самолет Су-25, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на организацию «Syrian Observatory for Human Rights».

Сообщается, что пилот самолета катапультировался. На информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Повстанцы из группировки «Джейш эн-Наср» распространили видеозаписи падения самолета, а также горящих обломков с красной звездой, опознавательным знаком российских военных самолетов.

Россия с осени 2015 года проводит военную операцию в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. Официальная цель операции — помощь правительству Башара Асада в борьбе с терроризмом; при этом Россию обвиняли в нанесении ударов по группировкам повстанцев, которые террористическими не признаны.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин в третий раз объявил о выводе из Сирии основной части контингента в связи с выполнением поставленных задач.
За время российской операции в Сирии погибли, по официальным данным, более 40 российских военнослужащих.

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