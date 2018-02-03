В Сирии сбили российский самолет Су-25, пилот погиб

Повстанцы из группировки «Джейш эн-Наср» распространили видеозаписи падения самолета, а также горящих обломков с красной звездой, опознавательным знаком российских военных самолетов.

Сообщается, что пилот самолета катапультировался. На информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Россия с осени 2015 года проводит военную операцию в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. Официальная цель операции — помощь правительству Башара Асада в борьбе с терроризмом; при этом Россию обвиняли в нанесении ударов по группировкам повстанцев, которые террористическими не признаны.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин в третий раз объявил о выводе из Сирии основной части контингента в связи с выполнением поставленных задач.

За время российской операции в Сирии погибли, по официальным данным, более 40 российских военнослужащих.