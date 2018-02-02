В Минске вынесли приговор авторам текстов про «конец эпохи Лукашенко» и русофобию в Белоруссии

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко приговорены к пяти годам лишения свободы каждый с отсрочкой исполнения наказания на три года, как того и просила прокуратура.

Минский городской суд признал трех авторов, сотрудничавших с Regnum и другими российскими интернет-изданиями, виновными в разжигании национальной вражды, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года. Их обвинили в публикации в российских изданиях материалов, которые ставили под сомнение суверенитет Белоруссии и оскорбляли историю и культуру страны.

Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. Среди прочего в них рассказывалось о «конце эпохи Лукашенко» и русофобии в Белоруссии.

В марте 2017 года по запросу белорусских властей в Москве был задержан шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, которому заочно предъявили аналогичные обвинения. Он до сих пор не экстрадирован в Белоруссию.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил сожаление по поводу обвинительного приговора авторам Regnum, заявив, что не видит в их действиях состава преступления.