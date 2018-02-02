Глава Центризбиркома сделала замечание пресс-секретарю Кремля за агитацию в пользу Путина

Ведомости
09:19, 2 февраля 2018
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Обновление. Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что приносит извинения за свои высказывания и намерен в будущем воздержаться от подобных реплик.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за то, что он оценивает деятельность своего начальника Владимира Путина, а значит — агитирует за него.

Какие конкретно высказывания Пескова вызвали претензии Памфиловой, она не уточнила, заметив, что речь идет о репликах 29 января. Она напомнила, что в период избирательной кампании чиновники не имеют права использовать свое должностное положение для агитации, под которой также понимается выражение своих предпочтений.

Памфилова попросит Пескова больше не допускать таких нарушений, но ни о каких мерах ответственности в отношении Пескова она не сказала.

 «СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой деятельности его начальника, в котором были очевидные признаки агитации», — сообщила Памфилова.

Ведомости
29 января Песков, помимо прочего, ответил на вопрос журналистов о том, является ли оппозиционер Алексей Навальный политической угрозой для Путина.
Вот его ответ: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше».

Путин снова идет на выборы

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