В Дагестане арестовали мужчину, который вызволил сына из ИГ. Его заподозрили в пособничестве терроризму

В Кизилюрте суд арестовал по подозрению в пособничестве терроризму Казима Нурмагомедова — жителя Дагестана, который известен благодаря попыткам вызволить своего сына Марата из рядов террористического «Исламского государства».

Нурмагомедов был задержан 31 января в Москве возле окружного военного суда, слушается дело его другого сына Шамиля — также по делу о пособничестве терроризму. Его адвокату и сыну сказали, что везут в ОВД Басманного района, но вместо этого отправили в Дагестан, передает «Русская служба Би-би-си».