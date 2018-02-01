В Дагестане арестовали мужчину, который вызволил сына из ИГ. Его заподозрили в пособничестве терроризму

Кавказский узел
20:14, 1 февраля 2018
Надежный источник

В Кизилюрте суд арестовал по подозрению в пособничестве терроризму Казима Нурмагомедова — жителя Дагестана, который известен благодаря попыткам вызволить своего сына Марата из рядов террористического «Исламского государства».

Нурмагомедов был задержан 31 января в Москве возле окружного военного суда, слушается дело его другого сына Шамиля — также по делу о пособничестве терроризму. Его адвокату и сыну сказали, что везут в ОВД Басманного района, но вместо этого отправили в Дагестан, передает «Русская служба Би-би-си».

«Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Его заподозрили в пособничестве терроризму. Скорее всего, эти подозрения связаны с младшим сыном Казима Нурмагомедова, Маратом», — сказал адвокат.

Кавказский узел
Марат Нурмагомедов уехал в Сирию в 2013 году и примкнул к ИГ. Его отец, пенсионер Казим Нурмагомедов в течение двух лет пытался вызволить оттуда, для чего ездил на Ближний Восток, в том числе на территорию ИГ. В итоге Марату удалось покинуть Сирию и уехать на Украину.
Брат Марата, бизнесмен Шамиль Нурмагомедов был арестован за пособничество терроризму в январе 2017 года. Дело связано с тем, что он отправлял деньги Марату (по его словам, чтобы помочь ему вернуться) и оплачивал поездки родителей на Ближний Восток.

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