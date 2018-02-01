В Дагестане арестовали мужчину, который вызволил сына из ИГ. Его заподозрили в пособничестве терроризму
В Кизилюрте суд арестовал по подозрению в пособничестве терроризму Казима Нурмагомедова — жителя Дагестана, который известен благодаря попыткам вызволить своего сына Марата из рядов террористического «Исламского государства».
Нурмагомедов был задержан 31 января в Москве возле окружного военного суда, слушается дело его другого сына Шамиля — также по делу о пособничестве терроризму. Его адвокату и сыну сказали, что везут в ОВД Басманного района, но вместо этого отправили в Дагестан, передает «Русская служба Би-би-си».
«Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Его заподозрили в пособничестве терроризму. Скорее всего, эти подозрения связаны с младшим сыном Казима Нурмагомедова, Маратом», — сказал адвокат.