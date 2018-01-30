В России предложили блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшеты

Нелегально ввезенные в Россию мобильные устройства — планшеты и телефоны — предлагают заносить в черный список и блокировать их работу, пишет «Коммерсант».

Соответствующее предложение содержится в концепции регулирования рынка мобильных устройств, которую подготовила и направила в правительство Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Документ, с которым ознакомилось издание, предполагает создание базы данных мобильных устройств с разделением на белый, серый и черный списки. В черный список предлагается включать похищенные или ввезенные незаконно мобильные устройства и блокировать их.

Авторы концепции предлагают гражданам, ввозящим мобильные устройства из-за рубежа для личного использования, регистрировать их в реестре. При этом будет действовать квота беспошлинного ввоза — не более одного устройства в год, при превышении которой планируется взимать сбор с каждого устройства.