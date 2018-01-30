В России предложили блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшеты

Коммерсант
07:32, 30 января 2018
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Нелегально ввезенные в Россию мобильные устройства — планшеты и телефоны — предлагают заносить в черный список и блокировать их работу, пишет «Коммерсант».

Соответствующее предложение содержится в концепции регулирования рынка мобильных устройств, которую подготовила и направила в правительство Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Документ, с которым ознакомилось издание, предполагает создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств с разделением на белый, серый и черный списки. В черный список предлагается включать похищенные или ввезенные незаконно мобильные устройства и блокировать их.

Авторы концепции предлагают гражданам, ввозящим мобильные устройства из-за рубежа для личного использования, регистрировать их в реестре. При этом будет действовать квота беспошлинного ввоза — не более одного устройства в год, при превышении которой планируется взимать сбор с каждого устройства.

В Россвязи считают базовые положения концепции АКИТ «корректными и обоснованными». Концепция национального реестра, содержащего белый, серый и черный списки, широко применяется в мире и показывает положительные результаты, отметили в ведомстве. «Но для корректной реализации системы требуется более глубокая проработка со всеми игроками рынка», — добавили в Россвязи.

Коммерсант
Ассоциация компаний интернет-торговли объединяет крупных российских ритейлеров, включая Ozon, Lamoda, Media Markt, re:Store, «220 Вольт», «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо» и «Юлмарт».
Ранее уже предлагалось ввести в России запрет на продажу в России устройств без IMEI и создать реестр таких кодов. В сентябре сообщалось, что Россвязь рассматривает возможность создания такого реестра на базе Центрального научно-исследовательского института связи.
АКИТ в июне 2016 года предложила распространить так называемый «налог на Google» на иностранные интернет-магазины. Предполагается, что онлайн-ритейлеры будут вставать на налоговый учет в России и платить НДС. В марте 2017 года о подготовке законопроекта об аналоге «налога на Google» для интернет-магазинов объявила ФАС.
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