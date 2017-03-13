ФАС подготовила законопроект о сборе НДС с иностранных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, вводящий налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-магазинов. Об этом объявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Уже есть текст законопроекта на этот счет, но мы его сейчас обсуждаем в рамках рабочей группы, которая существует в ФАС, вместе с нашими коллегами из ФНС, Минфина и участниками рынка», — сказал он.

При этом замглавы ФНС добавил, что введение НДС для онлайн-ритейлеров рассматривается наряду с усовершенствованием механизма взимания таможенных платежей.

Широкое обсуждение законопроекта о сборе НДС с интернет-магазинов, по словам Голомолзина, начнется «в ближайшие месяц-два». ТАСС уточняет, что речь идет о внесении этого документа на рассмотрение правительства.