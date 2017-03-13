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ФАС подготовила законопроект о сборе НДС с иностранных интернет-магазинов

РИА Новости
11:31, 13 марта 2017
Надежный источник

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, вводящий налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-магазинов. Об этом объявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Уже есть текст законопроекта на этот счет, но мы его сейчас обсуждаем в рамках рабочей группы, которая существует в ФАС, вместе с нашими коллегами из ФНС, Минфина и участниками рынка», — сказал он.

При этом замглавы ФНС добавил, что введение НДС для онлайн-ритейлеров рассматривается наряду с усовершенствованием механизма взимания таможенных платежей.

Широкое обсуждение законопроекта о сборе НДС с интернет-магазинов, по словам Голомолзина, начнется «в ближайшие месяц-два». ТАСС уточняет, что речь идет о внесении этого документа на рассмотрение правительства.

«Мы сейчас такой законопроект делаем. Вопрос в стадии обсуждения, рассматривается наряду с предложениями по совершенствованию механизма взимания таможенных платежей», — сказал Голомолзин.

РИА Новости
С предложением обязать зарубежных онлайн-ритейлеров вставать на налоговый учет в России и платить налог на добавленную стоимость (НДС) в июне 2016 года выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Представители АКИТ заявили, что такая мера поможет создать равные условия для российских и иностранных интернет-ритейлеров.
Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть вопрос о введении НДС и таможенных пошлин для поставок в России товаров через зарубежные онлайн-магазины. Минфин предложил взимать такой налог с 2018–2019 годов.
С 2017 года НДС был введен для иностранных компаний, продающих через интернет электронный контент на территории России. После введения так называемого налога на Google ряд компаний уведомили российских клиентов о повышении цен на 18 процентов — размер ставки НДС.

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