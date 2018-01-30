Украина впервые испытала собственную крылатую ракету

Совет национальной безопасности и обороны Украины
13:47, 30 января 2018
Надежный источник

Украина впервые провела испытания собственной крылатой ракеты наземного базирования, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Ракета, по его словам, была полностью разработана КБ «Луч» при участии других украинских государственных и частных компаний.

СНБО, заявил Турчинов, поставил задачу разработать крылатые ракеты не только наземного, «но также морского и воздушного базирования».

Комплексы крылатых ракет, подчеркнул глава СНБО, «являются важным фактором сдерживания агрессора».

«Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», — добавил он (укр.яз.)

Совет национальной безопасности и обороны Украины
Крылатые и межконтинентальные баллистические ракеты, базировавшиеся на территории Украины в советское время, были уничтожены или вывезены в РФ в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году. Украина тогда согласилась присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на это США, Россия и Великобритания, подписавшие меморандум, гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины.
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