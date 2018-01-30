Украина впервые испытала собственную крылатую ракету

Украина впервые провела испытания собственной крылатой ракеты наземного базирования, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Ракета, по его словам, была полностью разработана КБ «Луч» при участии других украинских государственных и частных компаний.

СНБО, заявил Турчинов, поставил задачу разработать крылатые ракеты не только наземного, «но также морского и воздушного базирования».

Комплексы крылатых ракет, подчеркнул глава СНБО, «являются важным фактором сдерживания агрессора».