Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда»

Журналисты, члены Николай Сванидзе и Максим Шевченко вечером 30 января подрались в эфире радио «Комсомольская правда».

Они были гостями программы «Радиорубка». Тема выпуска была сформулирована как «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить». Одним из поводов для дискуссии, по словам ведущей Елены Афониной, стал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

В конце эфира Шевченко заявил Сванидзе, что тот «плюет на могилы погибших под Москвой». Сванидзе в ответ назвал Шевченко «мерзавцем».