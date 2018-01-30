Минфин США представил «кремлевский доклад». В нем перечислены 210 человек из окружения Путина

Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый «кремлевский доклад», сообщает ТАСС. В нем перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Среди фигурантов списка — глава администрации президента Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены его кабинета, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Сбербанка Герман Греф, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Аркадий Волож, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Кирилл Шамалов и другие.

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. “Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of $1 billion or more.”



Here’s the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f — Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018

BRK: Treasury lists 114 high-level Russian Govt officials. Here it is >> pic.twitter.com/Yec2XeY46f — Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018

Как ранее сообщил «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, попадание человека в список не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции. Однако риск попасть под санкции для фигурантов списка выше, добавил он.

Если против кого-то из фигурантов «кремлевского доклада» введут санкции, вероятнее всего, речь пойдет об ограничении работы с европейскими и американскими банками, заявил Фрид.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает доклад Минфина США как безуспешную попытку оказать влияние на выборы президента в России.