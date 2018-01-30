Минфин США объявил российскими «олигархами» всех, чье состояние превышает миллиард долларов
Министерство финансов США составило список российских «олигархов», перечислив всех россиян, чье состояние оценивается более чем в миллиард долларов. Об этом сказано в предисловии к докладу ведомства.
Так министерство трактовало требования закона США о санкциях, в котором просто сказано, что ведомство должно представить список российских «олигархов» к концу января 2018 года.
Для составления списка «ведущих политических фигур» были использованы «объективные критерии, которые касаются официальной должности лица».
Помимо опубликованного открытого списка Минфин США также составил секретный доклад, в который могли войти лица, состояние которых не превышает миллиарда долларов.
Утром 30 января Минфин США, в соответствии с принятым полгода назад законом, представил Конгрессу список «ближнего круга» президента России Владимира Путина. В него вошли 114 чиновников и 96 «олигархов».
Список Минфина США не предполагает автоматического ввода санкций. Но он может быть использован, чтобы выбрать лиц, против которых будут введены ограничения.