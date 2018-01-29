ВАДА начало расследование из-за новых контейнеров для проб спортсменов. Кажется, их можно легко открыть
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование в связи с утверждениями, что новые контейнеры для мочи и крови можно легко вскрыть при определенных условиях.
Лаборанты из Кельна 19 января уведомили агентство, что контейнеры BEREG-KIT Geneva можно вскрыть вручную «после заморозки» пробы. Это вызвало опасения, так как запасная проба (проба B) спортсмена обычно замораживается.
ВАДА связалось с изготовителем контейнеров Berlinger и попросило проверить эти утверждения. 27 января в компании отчитались, что им не удалось вскрыть пробы, которые «использовались в соответствии с инструкцией». Означает ли это, что заморозка не помогает вскрыть пробы, не уточняется.
ВАДА признает, что, если все подтвердится, то это вызовет озабоченность и вопросы. Мы хотим заверить спортсменов и других заинтересованных, что ВАДА намерена до конца работать с Berlinger, пока ситуация не разрешится. Мы продолжим информировать всех заинтересованных о развитии событий (англ. яз.)