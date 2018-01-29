На протестных акциях по всей России задержали 350 человек

Во время протестных акций в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января по всей России полиция задержала 350 человек. Об этом по итогам дня отчитался правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных — 66 человек — оказалось в Уфе. 65 человек были задержаны в Волгограде, 51 — в Чебоксарах. В Москве полиция задержала 16 человек, в Санкт-Петербурге — 19.

После задержания полиция отпустила почти всех активистов. В Москве на ночь в отделениях оставили сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Дмитрия Низовцева и Александра Помазуева. Низовцева подозревают в том, что он сам сообщил о якобы заложенной в офисе ФБК бомбе, из-за которой в помещение ворвалась полиция.

Еще одного активиста Константина Салтыкова в Москве проверяют на причастность к применению насилия против полицейского.