На протестных акциях по всей России задержали 350 человек

ОВД-Инфо
05:34, 29 января 2018
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Во время протестных акций в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января по всей России полиция задержала 350 человек. Об этом по итогам дня отчитался правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных — 66 человек — оказалось в Уфе. 65 человек были задержаны в Волгограде, 51 — в Чебоксарах. В Москве полиция задержала 16 человек, в Санкт-Петербурге — 19.

После задержания полиция отпустила почти всех активистов. В Москве на ночь в отделениях оставили сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Дмитрия Низовцева и Александра Помазуева. Низовцева подозревают в том, что он сам сообщил о якобы заложенной в офисе ФБК бомбе, из-за которой в помещение ворвалась полиция.

Еще одного активиста Константина Салтыкова в Москве проверяют на причастность к применению насилия против полицейского.

28 января в десятках российских городов прошла организованная Алексеем Навальным акция против участия в выборах президента. Самого Навального задержали вскоре после выхода на Тверскую улицу в Москве, но вечером отпустили без составления протокола.
Акция прошла без массовых задержаний в Москве и Санкт-Петербурге, хотя в этих городах ее не согласовали местные власти. Протестующие ходили по улицам до вечера, пока окончательно не разошлись по домам.

Как прошли акции 28 января

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