Двое мужчин, которым поставили в паспорта штампы о браке, уехали из России

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которым подтвердили в МФЦ брак, заключенный в Дании, покинули Россию. Как говорится в сообщении «Российской ЛГБТ-сети», причиной такого решения стала «реальная угроза свободе и безопасности» мужчин.

Полиция заявила, что несмотря на то, что никакого преследования со стороны государственных органов в отношении Павла и Евгения не будет, они не могут гарантировать безопасность Павла и Евгения, если в отношении них будут приниматься какие-либо действия со стороны гомофобнонастроенных лиц или движений.

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский подтвердили свой брак в Многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) 25 января. Им поставили в паспорта соответствующие отметки, хотя в России однополые браки запрещены.

МВД аннулировало паспорта обоих мужчин и решило уволить сотрудницу, поставившую им отметки в паспорта, а также ее непосредственного начальника. На Стоцко и Войцеховского завели административное дело о порче паспортов (наказание по этой статье — до 300 рублей штрафа).