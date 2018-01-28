МВД насчитало около 4,5 тысяч участников акций по всей России

МВД России
14:55, 28 января 2018
Надежный источник

МВД сообщило, что в протестных акциях 28 января по всей России приняли участие около 4,5 тысяч человек. По данным полиции, акции прошли в 46 регионах.

Полиция утверждает, что в Москве протестовать вышли около тысячи человек. Организаторы акции пока не сообщили о ее численности. По оценкам корреспондента «Медузы», в ней принимали участие не менее трех тысяч человек.

О задержанных в сообщении МВД ничего не сказано. По данным «ОВД-Инфо» на 17:00 по московскому времени, по всей России задержали около 250 человек.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Интерфаксу» рассказали, что в городе акция собрала около полутора тысяч участников. Задержаний, по данным МВД, не было.

Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено.

МВД России
Акции 28 января организованы в поддержку «Забастовки избирателей», которую объявил Алексей Навальный. Он и его сторонники призывают бойкотировать выборы президента в марте 2018 года. Навального в ходе московской акции задержала полиция.

Акции 28 января

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