МВД насчитало около 4,5 тысяч участников акций по всей России

МВД сообщило, что в протестных акциях 28 января по всей России приняли участие около 4,5 тысяч человек. По данным полиции, акции прошли в 46 регионах.

Полиция утверждает, что в Москве протестовать вышли около тысячи человек. Организаторы акции пока не сообщили о ее численности. По оценкам корреспондента «Медузы», в ней принимали участие не менее трех тысяч человек.

О задержанных в сообщении МВД ничего не сказано. По данным «ОВД-Инфо» на 17:00 по московскому времени, по всей России задержали около 250 человек.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Интерфаксу» рассказали, что в городе акция собрала около полутора тысяч участников. Задержаний, по данным МВД, не было.