На протестных акциях в России задержаны около 250 человек

ОВД-Инфо
12:17, 28 января 2018
Надежный источник
Обновление. По данным «ОВД-Инфо» на 17:00 по московскому времени, во время акций в российских городах задержаны около 250 человек.

На акциях в поддержку «Забастовки избирателей» Алексея Навального по всей России задержаны более 180 человек. Об этом по состоянию на 15:00 по Москве сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных, по данным правозащитников, в Уфе и Мурманске — там задержали по 40 человек. В Москве задержаны не менее 15 человек. Задержания также прошли в Туле, Кемерове, Томске, Санкт-Петербурге и других городах.

При этом о массовых задержаниях в Москве и Санкт-Петербурге пока не сообщалось.

В Москве политика Алексея Навального задержали практически сразу после выхода на Тверскую улицу.
Навальный объявил о «забастовке избирателей» после того, как его не допустили до выборов президента.

«Забастовка избирателей»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Алексей Навальный задержан в Москве. Видео

39 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме