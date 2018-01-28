На протестных акциях в России задержаны около 250 человек

Обновление. По данным «ОВД-Инфо» на 17:00 по московскому времени, во время акций в российских городах задержаны около 250 человек.

На акциях в поддержку «Забастовки избирателей» Алексея Навального по всей России задержаны более 180 человек. Об этом по состоянию на 15:00 по Москве сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных, по данным правозащитников, в Уфе и Мурманске — там задержали по 40 человек. В Москве задержаны не менее 15 человек. Задержания также прошли в Туле, Кемерове, Томске, Санкт-Петербурге и других городах.

В Москве никто не расходится. Да, власти задержали Навального, но проблемы людей не решены. И они требуют их решения! например, проведения честных выборов! Настоящий народный протест. #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/U6UK049ekV — Навальный LIVE (@navalnylive) January 28, 2018

При этом о массовых задержаниях в Москве и Санкт-Петербурге пока не сообщалось.