Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет в защиту главы чеченского «Мемориала»

Медуза
09:32, 28 января 2018
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Пикет прошел около памятника журналистам, погибшим за свободу слова.

Оюб Титиев был задержан в Чечне по обвинению в хранении наркотиков, по решению суда его посадили под арест. Глава республики Рамзан Кадыров публично назвал его наркоманом. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
Ксения Собчак обращалась к Кадырову с требованием освободить Титиева. Глава Чечни в ответ заявил: «Вот она глупая, я не понимаю ее». Кадыров утверждает, что у него нет полномочий вмешиваться в следствие.

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