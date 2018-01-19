Собчак потребовала от Кадырова освободить правозащитника Титиева

Ксения Собчак
09:44, 19 января 2018
Надежный источник

Ксения Собчак опубликовала на своем сайте открытое письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором потребовала освободить главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Собчак напомнила, что Кадыров назвал правозащитников «людьми без нации и рода», в то время как они, по ее мнению, люди «самого лучшего, самого важного рода».

«И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита», — сказано в письме.

В письме Кадырову Собчак написала, что обращается и к другим российским политикам («к Навальному, Явлинскому, Грудинину, Титову»). Она призвала их вместе заняться «спасением конкретных людей», поскольку «Путин все равно выиграет эти „как бы выборы“».

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что глава Чечни «не вмешивается в следствие». Он предположил, что обращение Собчак связано с ее предвыборной кампанией, передает «Интерфакс».

Два года сидит в тюрьме, болеет Никита Белых. В тюрьме встретит свое 60-летие Алексей Малобродский. А ведь они еще даже не осуждены судом. Только что в Ингушетии сожгли местное отделение «Мемориала». Так хватит спорить между собой! 

Ксения Собчак
Правозащитник, глава «Мемориала» в Чечне Оюб Титиев находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Он настаивает, что наркотики ему подбросила полиция. Рамзан Кадыров публично назвал Титиева наркоманом.
Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Она позиционирует себя как кандидат «против всех», в то же время призывая к объединению «демократические силы».
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