Собчак потребовала от Кадырова освободить правозащитника Титиева

Ксения Собчак опубликовала на своем сайте открытое письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором потребовала освободить главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Собчак напомнила, что Кадыров назвал правозащитников «людьми без нации и рода», в то время как они, по ее мнению, люди «самого лучшего, самого важного рода».

«И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита», — сказано в письме.

В письме Кадырову Собчак написала, что обращается и к другим российским политикам («к Навальному, Явлинскому, Грудинину, Титову»). Она призвала их вместе заняться «спасением конкретных людей», поскольку «Путин все равно выиграет эти „как бы выборы“».

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что глава Чечни «не вмешивается в следствие». Он предположил, что обращение Собчак связано с ее предвыборной кампанией, передает «Интерфакс».