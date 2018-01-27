В Саудовской Аравии освободили принца, который входит в 100 богатейших людей мира

Саудовский принц аль-Валид бин Талал, который с ноября находился под стражей в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, 27 января вышел на свободу.

По информации агентства Reuters, он вышел на свободу после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное расследование о коррупции. Размер выплаты, которую мог сделать аль-Валид бин Талал, не называется.

Сам принц незадолго до освобождения заявил Reuters, что в его отношении «нет никаких обвинений». «Есть только дискуссии между мной и правительством», — сказал он.