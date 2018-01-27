В Саудовской Аравии освободили принца, который входит в 100 богатейших людей мира
Саудовский принц аль-Валид бин Талал, который с ноября находился под стражей в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, 27 января вышел на свободу.
По информации агентства Reuters, он вышел на свободу после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное расследование о коррупции. Размер выплаты, которую мог сделать аль-Валид бин Талал, не называется.
Сам принц незадолго до освобождения заявил Reuters, что в его отношении «нет никаких обвинений». «Есть только дискуссии между мной и правительством», — сказал он.
Принц назвал свое задержание результатом недопонимания и сказал, что поддерживает начатые наследным принцем реформы (англ. яз.).
62-летний принц аль-Валид бин Талал — основатель и владелец инвестиционной компании Kingdom Holding Company. Forbes, по данным на 27 января, оценивает его состояние в 17,4 миллиарда долларов и ставит на 79 место в списке богатейших людей мира (в рейтинге 2017 года он был на 45 месте).
Аль-Валид бин Талал был одним из 200 богатых людей, которые были задержаны в Саудовской Аравии в начале ноября в рамках антикоррупционного расследования. Среди них были другие члены королевской семьи, а также чиновники и бизнесмены.
Как сообщил наследный принц Мухаммад бин Салман, большинство из арестованных согласились в рамках предложенной им сделки передать государству часть своих активов — в общей сложности около 100 миллиардов долларов. По данным на конец января, около 90 человек уже освобождены; 95 остаются в заключении.
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии совпала с объявлением проекта Vision 2030, цель которого — перестройка экономики страны и преодоление нефтяной зависимости. Задержание 200 влиятельных людей также обсуждалось в СМИ как попытка Мухаммада бин Салмана, который стал наследным принцем в 2017 году, ослабить своих конкурентов.