Актриса Мэйси Уильямс: последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Metro
19:36, 27 января 2018
Надежный источник

Трансляция восьмого, последнего сезона сериала «Игра престолов» начнется в апреле 2019 года, сообщила актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк.

«Мы закончим съемки в декабре и в апреле покажем первую серию», — сказала она в интервью Metro.

Другие источники слова Уильямс пока не подтверждали. Ранее лишь было объявлено, что сезон будет показан в 2019 году.

Первые серии первых шести сезонов «Игры престолов» были показаны в апреле, но премьера седьмого сезона в 2017 году была отодвинута на июль, поскольку съемки заняли дольше обычного.
Восьмой сезон сериала станет последним, в нем будет всего шесть серий (в первых шести сезонах было по 10 эпизодов, в седьмом — семь). Съемки начались в октябре 2017 года.
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