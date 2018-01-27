Актриса Мэйси Уильямс: последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Трансляция восьмого, последнего сезона сериала «Игра престолов» начнется в апреле 2019 года, сообщила актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк.

«Мы закончим съемки в декабре и в апреле покажем первую серию», — сказала она в интервью Metro.

Другие источники слова Уильямс пока не подтверждали. Ранее лишь было объявлено, что сезон будет показан в 2019 году.