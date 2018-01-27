Актриса Мэйси Уильямс: последний сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года
Трансляция восьмого, последнего сезона сериала «Игра престолов» начнется в апреле 2019 года, сообщила актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк.
«Мы закончим съемки в декабре и в апреле покажем первую серию», — сказала она в интервью Metro.
Другие источники слова Уильямс пока не подтверждали. Ранее лишь было объявлено, что сезон будет показан в 2019 году.
Первые серии первых шести сезонов «Игры престолов» были показаны в апреле, но премьера седьмого сезона в 2017 году была отодвинута на июль, поскольку съемки заняли дольше обычного.
Восьмой сезон сериала станет последним, в нем будет всего шесть серий (в первых шести сезонах было по 10 эпизодов, в седьмом — семь). Съемки начались в октябре 2017 года.