HBO отложил выход финального сезона «Игры престолов» до 2019 года

Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году. Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается.

Съемки заключительных серий «Игры престолов» стартовали в минувшем октябре и продлятся до середины 2018 года. Режиссерами финального сезона среди прочих выступят штатные сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс, сообщает The Guardian.

По словам программного директора HBO Кейси Блойс, для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» намерены снять несколько вариантов финальной серии.