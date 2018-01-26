«Золотой орел» за лучший фильм получил «Салют-7»

ТАСС
19:48, 26 января 2018
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Кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучший фильм» получила лента «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.

Лучшим режиссером был признан Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь».

Награду за лучшую женскую роль присудили Ирине Горбачевой за работу в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

«Золотой орел» за лучшую мужскую роль получил Евгений Миронов за «Время первых». Владимир Ильин, сыгравший во «Времени первых», победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Лучшей актрисой в роли второго плана была признана Алиса Фрейндлих за фильм «Карп отмороженный». 

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева включена в шорт-лист претендентов на «Оскар». Фильм также номинировался на «Золотой глобус».
Премия «Золотой орел» вручается с 2003 года. Она учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук.

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