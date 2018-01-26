«Золотой орел» за лучший фильм получил «Салют-7»

Кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучший фильм» получила лента «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.

Лучшим режиссером был признан Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь».

Награду за лучшую женскую роль присудили Ирине Горбачевой за работу в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

«Золотой орел» за лучшую мужскую роль получил Евгений Миронов за «Время первых». Владимир Ильин, сыгравший во «Времени первых», победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Лучшей актрисой в роли второго плана была признана Алиса Фрейндлих за фильм «Карп отмороженный».