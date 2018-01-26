В московском штабе Навального задержали волонтеров

В твиттере сторонников Навального сообщается, что полицейские пришли с «осмотрами» в штабы в Кемерово и Новокузнецке. В Челябинске устроили обыск, а в Уфе, Орске, Омске и Пензе задержаны координаторы штабов.

О, ну вот и полиция пришла к нам в офис. А мы уже беспокоиться начали: где же они pic.twitter.com/NcuaCXlpRp

В московском штабе Алексея Навального задержаны трое волонтеров — Александр Пелевин, Мадина Авсетова и Константин Игнаткин. Их отправили в ОВД «Даниловский».

Алексей Навальный собирается устроить 28 января митинг в поддержку «забастовки избирателей». В десятках городов России пройдут массовые акции с призывом к бойкоту выборов президента. В Москве и Санкт-Петербурге акции не согласованы властями.

Навальный выступил за бойкот выборов после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты России. В течение 2017 года Навальный вел активную избирательную кампанию — он создал сеть штабов по всей России и устроил десятки митингов во многих регионах страны.