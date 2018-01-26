Создателей «Формы воды» обвинили в плагиате. Фильм является фаворитом «Оскара»
Сын американского драматурга Пола Зиндела обвинил создателей фильма «Форма воды» в плагиате, сообщает The Guardian.
По словам Дэвида Зиндела, сюжет картины режиссера Гильермо дель Торо был вдохновлен и «явно заимствован» из пьесы его отца «Позволь услышать твой шепот» 1969 года. Сын драматурга считает, что имя Зиндела должно упоминаться в титрах фильма. Намерен ли Дэвид Зиндел инициировать судебное разбирательство о защите авторских прав, пока неизвестно.
«Мы шокированы тем, что крупная киностудия выпускает фильм, так явно заимствованный из творчества моего покойного отца, даже не признавая этого и не обращаясь к нам за предоставлением прав», — написал Дэвид Зиндел в письме редакции The Guardian. (англ.яз.)