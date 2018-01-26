Прокуратура объяснила, почему в Москве не разогнали стихийный митинг мусульман. Потому что не было заявки на митинг

Прокуратура Москвы заявила, что мэрия не была обязана следить за порядком на стихийном митинге мусульман в Москве, потому что в мэрию не подавали заявку на проведение этого митинга.

Письмо прокуратуры с разъяснениями опубликовал Алексей Навальный. В этом документе говорится, что орган исполнительной власти обязан обеспечивать безопасность на массовой акции только в том случае, если организаторы акции подали уведомление о ее проведении.

В письме прокуратуры также говорится, что на митинге мусульман не было нарушений общественного порядка. Полиция никого не задерживала.