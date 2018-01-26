Прокуратура объяснила, почему в Москве не разогнали стихийный митинг мусульман. Потому что не было заявки на митинг

Навальный
11:00, 26 января 2018
Надежный источник

Прокуратура Москвы заявила, что мэрия не была обязана следить за порядком на стихийном митинге мусульман в Москве, потому что в мэрию не подавали заявку на проведение этого митинга.

Письмо прокуратуры с разъяснениями опубликовал Алексей Навальный. В этом документе говорится, что орган исполнительной власти обязан обеспечивать безопасность на массовой акции только в том случае, если организаторы акции подали уведомление о ее проведении.

В письме прокуратуры также говорится, что на митинге мусульман не было нарушений общественного порядка. Полиция никого не задерживала.

Оказывается, можно все. Просто заявку не надо подавать. Если ты заявку-уведомление на митинг подал, то должен дальше уже подчиняться правилам. А если заявку не подавал, то твое массовое мероприятие митингом уже никак не считается. Кричи, сколько влезет. Жаль, что мы этого раньше не знали.

Навальный
Несогласованная акция мусульман состоялась в Москве 3 сентября 2017 года. Сотни людей собрались в центре города около посольства Мьянмы, чтобы выступить против преследований в Мьянме мусульман из этнической группы рохинджа.
Участники митинга стояли на тротуарах на Большой Никитской улице и выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта. Они выкрикивали «Аллах акбар» и «Буддисты — террористы». Акция продолжалась несколько часов.
В Москве регулярно разгоняют оппозиционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. На акции 26 марта 2017 года в Москве задержали более тысячи человек.
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